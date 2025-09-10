ЕС предлагает новое решение по российским активам, чтобы финансировать оружие для Украины

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, Россия должна заплатить за войну, которую начала.

"Для финансирования военных усилий Украины мы поддерживаем новое решение: репарационный кредит на основе российских активов - остатков наличных денег, связанных с этими активами", - цитирует ЕК свою главу.

Как пишет Reuters, Фон дер Ляйен не дала более подробной информации о том, как будет структурирован репарационный кредит, а также не назвала его сумму.

При этом она добавила, что Украина должна будет его вернуть только после выплат военных репараций Россией, которые Киев получит.

Также издание напоминает, что страны G7 уже согласились предоставить Украине поддержку в размере 50 миллиардов долларов, которая будет погашена за счет прибыли, полученной от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Мы поддержим Украину нашей промышленной мощью, новой программой качественного военного превосходства и Альянсом дронов", - подытожила Фон дер Ляйен.