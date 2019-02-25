ЄС профінансує відновлення обсерваторії на горі Піп Іван

Євросоюз виділить понад 1 млн євро на обсерваторію

Европейский союз выделит более 1 млн евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван (Черногорский хребет, Карпаты). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Евроинтеграционный портал".

Сообщается, что соответствующее грантовое соглашение заключили Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника и Министерство инвестиций и развития Польши. Также сообщается, что на основе обсерватории планируется создать Международный научный центр "Обсерватория" Прикарпатского университета и Варшавского университета.

Предполагается, что новая обсерватория объединит современный научно-исследовательский центр с базой подготовки специалистов для проведения поисково-спасательных операций. Программа реализуется в рамках программы ЕС по трансграничному сотрудничеству Польша-Беларусь-Украина. За счет ЕС установят новое метеорологическое оборудование, закупят спасательную технику и снаряжение для отрядов спасателей. Проект рассчитан на два года, но фактически должен быть реализован в течение полугода.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на пути на гору Поп Иван в результате обморожения погибли двое туристов.

Спасательная операция по сопровождению туристов с горы Поп Иван завершилась 24 февраля. Также сообщалось о пострадавших спасателях.