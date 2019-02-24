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У Карпатах завершилася рятувальна операція на горі Піп Іван

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 15:52
У Карпатах завершилася рятувальна операція на горі Піп Іван
Ілюстративне фото (pixabay.com jlcamahousse)

Чотирьох туристів спустили з гори, двоє загинули

Рятувальна операція на Прикарпатті по супроводженню туристів з гори Піп Іван завершилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). 

Як зазначається, зранку 24 лютого,на вершину гори направилася рятувальна група в складі 14 рятувальників та 5 волонтерів. О 09:10 рятувальники та волонтери розпочали супровід групи 4 чоловік з гори Піп Іван до урочища Погорілець.

Станом на 12:30 потерпіли доставлено до урочища Погорілець. Після медичного огляду від подальшої госпіталізації вони відмовились та направились до місця постійного проживання.

Крім того повідомляється, що станом на 14:40 тіла двох загиблих туристів доставлено до урочища Погорілець та передано працівникам правоохоронних органів.

Всього до операції було залучено 45 осіб, від Управління ДСНС в області  31 чоловік особового складу на 6 одиницях техніки та 14 волонтерів.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області у Карпатах у п’ятницю, 22 лютого, загинули двоє туристів з групи з восьми осіб, яка прямувала на гору Піп Іван-Чорногірський. 

РБК-Україна писало, що у неділю, 24 лютого, у горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека.

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