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ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма

Брюссель, Понедельник 17 июня 2024 14:04
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ЕС продлил санкции против России за оккупацию Крыма Фото: Санкции ЕС против России за оккупацию Крыма продлены на год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Согласно сообщению, действующие в настоящее время ограничительные меры были впервые введены в июне 2014 года и включают запреты на импорт продукции, происходящей из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, в ЕС, а также инфраструктурных или финансовых инвестиций и туристических услуг из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

Кроме того, под ограничения ЕС также подпадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что с 2022 года Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины.

"ЕС остается непоколебимым в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону от российской агрессии, а также привержен полной реализации своей политики непризнания", - добавили ЕС.

Напомним, ЕС начал вводить санкции против России после оккупации Москвой Крыма в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ЕС ввел 13 пакетов санкций. Сейчас готовится 14-й пакет, однако страны Евросоюза, пока не могут согласовать все детали.

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