ЕС продлил беспошлинный режим для стали из Украины

"Торговый безвиз сохранится для украинской стали и железа. ЕС продлил действие льготного режима для импорта украинской стали и железа еще на три года - после 6 июня 2025 года. Это означает, что наши производители смогут и в дальнейшем поставлять продукцию в страны ЕС без квот, пошлин и других ограничений", - сообщила Свириденко.

По ее словам, данное решение является очень своевременным.

"За годы войны украинская металлургия - одна из отраслей, которые понесли наибольшие потери. Часть заводов уничтожена. Другая - работает на грани. Но они держатся и нуждаются в доступе к рынкам, чтобы сохранить рабочие места, дать валютную выручку стране и работать для восстановления", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины.

В то же время Свириденко рассказала, что украинская продукция нужна европейскому рынку.

По ее словам, в 2024 году украинские экспортеры поставили в ЕС продукции из железа и стали на общую сумму более 1,8 млрд долларов (более 3,4 млн тонн). А за первый квартал 2025 года - еще 422 млн долларов (почти 800 тыс. тонн).

"Я благодарна нашим партнерам в Европейском Союзе за это решение. Это поддержка страны, которая защищает европейские ценности ценой человеческих жертв и потерь для экономики", - подытожила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины.