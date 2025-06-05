ЕС продлил беспошлинный режим для стали из Украины

Евросоюз продлил беспошлинный режим для импорта украинской стали и железа еще на три года. Таким образом украинские производители и в дальнейшем смогут экспортировать продукцию в страны ЕС без квот, пошлин или других ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко.
"Торговый безвиз сохранится для украинской стали и железа. ЕС продлил действие льготного режима для импорта украинской стали и железа еще на три года - после 6 июня 2025 года. Это означает, что наши производители смогут и в дальнейшем поставлять продукцию в страны ЕС без квот, пошлин и других ограничений", - сообщила Свириденко.
По ее словам, данное решение является очень своевременным.
"За годы войны украинская металлургия - одна из отраслей, которые понесли наибольшие потери. Часть заводов уничтожена. Другая - работает на грани. Но они держатся и нуждаются в доступе к рынкам, чтобы сохранить рабочие места, дать валютную выручку стране и работать для восстановления", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины.
В то же время Свириденко рассказала, что украинская продукция нужна европейскому рынку.
По ее словам, в 2024 году украинские экспортеры поставили в ЕС продукции из железа и стали на общую сумму более 1,8 млрд долларов (более 3,4 млн тонн). А за первый квартал 2025 года - еще 422 млн долларов (почти 800 тыс. тонн).
"Я благодарна нашим партнерам в Европейском Союзе за это решение. Это поддержка страны, которая защищает европейские ценности ценой человеческих жертв и потерь для экономики", - подытожила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины.
Напомним, что ЕС ввел автономные меры для торговли с Украиной еще 4 июня 2022 года. Это было сделано, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.
В январе этого года премьер Денис Шмыгаль рассказал о работе Украины над заключением "промышленного безвиза" с Евросоюзом.
Однако в прошлом месяце западные СМИ писали, что ЕС готовится в течение нескольких недель ввести гораздо более высокие пошлины на украинский импорт.
Стоит заметить, что еще в начале года ожидалось, что торговые меры поддержки Украины будут более скромными, а объемы импорта в ЕС уменьшатся.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.