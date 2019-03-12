ЄС продовжує підтримку громадянського суспільства Росії

Однак, у заяві йдеться про скорочення громадянського суспільства в РФ

Европейский союз (ЕС) продолжает уделять внимание поддержке гражданского общества России, несмотря на осложнение отношений с РФ. Об этом заявил Еврокомиссар Тибор Наврачич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы внешних действий ЕС.

Он отметил, что "граждане России продолжают быть самой большой группой среди получателей шенгенских виз, и российские студенты являются самой большой группой, которая пользуется преимуществами обменов в рамках программы Erasmus+".

"Мы близки с Россией и ее народом. Мы разделяем века истории и культуры, и это не изменится, несмотря на любые несогласия с российскими властями", - говорится в выступлении от имени Высокого Представителя ЕС Федерики Могерини, которую представил Наврачич.

Однако, в заявлении говорится о сокращении гражданского общества в России, и тот факт, что в настоящее время защитники прав человека в этой стране оказались в трудной ситуации.

"Поддержка ЕС будет неутомимой, путем частых встреч с защитниками, демаршей высокого уровня, заявлений для СМИ, посещения места событий и наблюдения в судах", - говорится в тексте выступления.

Ранее Федерика Могерини заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России в ближайшие недели.

На встрече "друзей Украины" в Брюсселе заявили о необходимости Евросоюза подготовить ответ на действия Российской Федерации в Черном море.