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ЄС продовжив ембарго на постачання до Білорусі зброї і спецзасобів

Новини » Політика    20.02.2019 - 22:10
ЄС продовжив ембарго на постачання до Білорусі зброї і спецзасобів
Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Ембарго продовжили ще на один рік

Офіційні представники країн Європейського союзу 20 лютого продовжили ще на рік ембарго на постачання зброї до Білорусі і санкції проти чотирьох громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Повідомляється, що ембарго, яке ввели в 2011 році, не передбачає жодних нових винятків. Під час перегляду режиму санкцій за останні два роки Угорщина домоглася дозволу на постачання в Білорусь біатлонних гвинтівок та інших видів спортивної зброї. В цьому році Будапешт спочатку прагнув зв'язати продовження ембарго з швидким схваленням "Пріоритетів партнерства з Білоруссю" - офіційного документа ЄС, який визначає майбутні відносини союзу з Мінськом в питаннях екології, економічного співробітництва, прав людини та інших питань.

Документ міг бути підписаний в 2018 році, але тоді Литва наполягала на включенні до нього гарантій атомної електростанції, яку Білорусь зводить з допомогою Росії всього в 50 кілометрах від литовської столиці Вільнюса.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що Білорусі може знадобитися ефективна зброя, в тому числі ракетне, якщо НАТО буде розміщувати свою постійну базу в Польщі.

Раніше при зустрічі з американськими аналітиками Олександр Лукашенко назвав непотрібним розміщення російської військової бази на території його країни. За його словами, літаки здатні злетіти з території РФ за кілька хвилин, тому у створенні бази немає необхідності.

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