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ЄС закликає до звільнення політв'язнів, затриманих в Криму

Новини » Політика    17.03.2019 - 16:14
ЄС закликає до звільнення політв'язнів, затриманих в Криму
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

В ЄС закликають ретельно розслідувати справи про порушення прав людини на території півострова

Європейський союз у п'яту річницю анексії Криму закликає Росію звільнити усіх політв'язнів, які були затримані на території півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на офіційну заяву представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні.

Зазначається, що Євросоюз знову закликає до негайного звільнення Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколи Семени, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх тих, хто був затриманий в Криму і засуджений в порушення міжнародного права. 

"ЄС закликає до повного дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини на півострові. Всі справи про порушення прав людини, таких як насильницькі зникнення, тортури і вбивства, насильство, переслідування за політичними мотивами, дискримінація та переслідування, повинні бути ретельно розслідувані. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополь, як і раніше має першорядне значення", - йдеться в тексті заяви. 

РБК-Україна писало, що Європейський союз ніколи не визнає та продовжує засуджувати анексію Криму Російською Федерацією

Раніше міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан у 5-ту річницю анексії Криму Росією заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною.

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