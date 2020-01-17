ЄС закликає Іран не змішувати питання розслідування катастрофи МАУ і конфлікт з США

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас заявив, що ЄС закликав Іран розділяти розслідування авіакатастрофи літака МАУ і ескалацію відносин між Сполученими Штатами та Іраном. Про це він повідомив в інтерв'ю "Громадському"

За його словами, ядерна угода Ірану, ескалація відносин між США та Іраном і розслідування авіакатастрофи літака МАУ - окремі питання.

"Іранська ядерна угода і недавня ескалація відносин між США та Іраном і розслідування (катастрофи МАУ - ред.), яке повинно проводитися іранською стороною в повному співробітництві - це окремі питання. І ЄС це постійно підкреслював, закликав владу Ірану співпрацювати", - сказав він.

Також Маасикас додав, що Євросоюз і надалі підтримує ядерну угоду.

"ЄС впевнено підтримує цю угоду і зберігає її. Це угода варто того, щоб його зберегти", - заявив посол.

Нагадаємо, напередодні в Ірані завершили ідентифікацію всіх українських жертв авіакатастрофи. В МВС повідомляли, що за попередньою інформацією передачу тіл планувалося провести до 19 січня 2020 року.

Після ідентифікації міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий передати Києву тіла загиблих українців.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, набирав висоту, коли в нього влучили іранської ракети системи протиповітряної оборони. На третій день після катастрофи офіційний Тегеран визнав ракетну атаку на український літак. В результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.