В ЄС закликали Росію звільнити усіх незаконно засуджених кримських татар

В Євросоюзі закликали Росію припинити переслідування людей в окупованому Криму. Зокрема, вимагають звільнити незаконно затриманих кримських татар та правозахисників.

Про це написав офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано у Twitter.

Він повідомив, що представник Євросоюзу в Росії був присутній на суді над Еміром-Усеїном Куку. "ЄС закликає до його негайного та безумовного звільнення, а також усіх затриманих та засуджених у Криму з порушенням міжнародного законодавства", - написав Стано.