В ЄС закликали називати стягування військ РФ до кордонів України "російською кризою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"Радий приймати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ, щоб обговорити останні події щодо нашої спільної європейської безпеки. Це не українська криза, а російська криза, оскільки її створила Росія", - написав він.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив те, що в ЄС починають правильно говорити про російську кризу.

"Дуже багато колег, з якими ми говорили на засіданні Ради міністрів, - вони не говорили про українську кризу. Вони говорили про кризу, створену Росією. Це дуже важлива зміна у наративі. Вісім років ми скрізь чуємо: криза в Україні, українська криза, криза в та довкола України. Насправді, зараз відбувається дуже важлива трансформація, і нарешті колеги почали називати речі своїми іменами", - підкреслив Кулеба.