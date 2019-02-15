У ЄС закликали краще роз’яснити українцям положення Угоди про Асоціацію

Мінгареллі закликав пояснити українцям, що практично робиться для покращення умов їх життя

Граждане Украины плохо осведомлены о Соглашении об ассоциации с Европейским союзом. Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли во время круглого стола "Эффективная реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для большинства украинцев данное соглашение не является репрезентативным.

"Мы считаем, что было бы очень важно обеспечить лучшую связь и коммуникации для того, чтобы знали положения настоящего Соглашения. Каждый гражданин вашей страны... Мы наблюдаем за этим постоянно. Мы видим, что почти для большинства украинцев это Соглашение не является репрезентативным, скажем, таким, с которым они были бы хорошо осведомлены. Мы хотим, чтобы реализация Соглашения об ассоциации с ЕС имела положительное отражение на жизни граждан Украины", - заявил Мингарелли.

Глава представительства ЕС подчеркнул, что украинцам нужно разъяснить положения Соглашения об ассоциации с ЕС и шаги по его реализации.

"Нужно лучше коммуницировать в этом направлении. Вы должны подумать, каким образом объяснить гражданам страны, что практически делается для улучшения условий их жизни", - добавил он.

Напомним, Мингарелли заявил, что в Верховной раде должна улучшиться координация между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине заявили о саботаже народными депутатами евроинтеграционных законов.

Добавим, ориентация кандидата в президенты на более тесное сотрудничество с Европейским союзом является важной для 62% украинцев.