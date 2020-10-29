У ЄС закликали Азербайджан та Вірменію повернутися до перемовин про "тишу"

У Європейському Союзі закликали Азербайджан та Вірменію повернутися до перемовин щодо припинення вогню в Нагірному Карабасі. Там назвали "неприйнятним" зрив вже третього перемир’я та жертви серед цивільного населення.

Про це речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано повідомив у Twitter.

За його словами, сторони мають зобов’язання про захист цивільного населення згідно з міжнародним гуманітарним правом.

"ЄС закликає невідкладно повернутися до грунтовних перемовин про мирне врегулювання конфлікту у Нагірному Карабаху, як про це останній раз домовилися 25 жовтня у Вашингтоні", - заявив Стано.

Нагадаємо, з ранку 26 жовтня у Нагірному Карабасі набула чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США.

При цьому з ранку 26 жовтня сторони почали звинувачувати один одного у порушенні перемир'я. В результаті прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що зусилля США по встановленню перемир'я в Карабасі зазнали невдачі.

Після цього президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі.