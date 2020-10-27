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Зусилля США по встановленню перемир'я в Карабасі зазнали невдачі, - Пашинян

Єреван, Вівторок 27 жовтня 2020 05:59
Зусилля США по встановленню перемир'я в Карабасі зазнали невдачі, - Пашинян
Фото: Нікол Пашинян (primeminister.am)
Автор: Инна Собора

Зусилля міжнародного співтовариства щодо встановлення режиму перемир'я в Нагірному Карабасі зазнали невдачі. Посередництво США не допомогло.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у своєму Twitter.

Він повідомив, що в Арцаху в результаті безперервних обстрілу з боку Азербайджану загинули і поранені мирні жителі.

"Хотів би заявити, що зусилля міжнародного співтовариства, на цей раз за посередництва США, щодо встановлення режиму припинення вогню, зазнали невдачі", - написав Пашинян.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі зберігається.

Нагадаємо, з ранку 26 жовтня в Нагірному Карабасі набуло чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США. При цьому 29 жовтня мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Карабаху проведе зустріч.

Сторони конфлікту вже звинуватили один одного в порушенні домовленостей.

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