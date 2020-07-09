ЄС закликав Росію припинити політичні переслідування кримських татар

Європейський союз засудив системні порушення прав людини в окупованому Криму. Росію закликали припинити практику утисків і арештів, зокрема, представників кримськотатарського народу.

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

В ЄС зазначили, що 7 липня сім чоловік, в основному кримські татари, були арештовані в окупованому Росією Криму за їх передбачувану політичну приналежність.

"Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців", - йдеться в заяві.

В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

РБК-Україна писало, що на окупованому півострові пройшли обшуки у кримських татар у Красногвардійському, Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в Алушті.

Як стало відомо РБК-Україна, під час обшуків було затримано 6 кримських татар.