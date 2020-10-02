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ЄС закликав до прозорого розслідування отруєння Навального

Брюссель, П'ятниця 02 жовтня 2020 03:08
ЄС закликав до прозорого розслідування отруєння Навального
Фото: Євросоюз (csamir.com)
Автор: РБК-Україна

Саміт Євросоюзу засуджує застосування хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального. ЄС закликає до прозорого розслідування ситуації з отруєнням політика.

Про це на прес-конференції заявив глава Євроради Шарль Мішель.

"Що стосується питання про замах на опозиціонера Навального, ми заслухали канцлера ФРН Ангелу Меркель, тому що Німеччина прийняла його в свою лікарню. Ми засуджуємо використання військового хімічної зброї, закликаємо до прозорого розслідування. На наступному саміті, який пройде вже через пару тижнів, ми повернемося до обговорення цього питання", - сказав Мішель.

Нагадаємо, уряд Німеччини передав результати проб російського опозиціонера Олексія Навального експертам ОЗХЗ.

В ОЗХЗ висловили "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

Зазначимо, що Навальний повністю опритомнів в клініці "Шаріте". Він перебував у комі з 20 серпня після того, як він втратив свідомість в літаку і був госпіталізований до лікарні Омська. Через два дні його вивезли до Берліна, де і було встановлено отруєння бойовою отрутою.

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