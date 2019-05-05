ЄС закликав припинити ракетні обстріли з сектора Гази в бік Ізраїлю

У Європейському союзі закликали палестинців сектора Гази припинити обстріл території Ізраїлю, щоб уникнути подальших жертв. Про це пише Deutsche Welle.

Відповідну заяву зробила речниця зовнішньополітичної служби Євросоюза.

"Потрібно терміново припинити ракетні обстріли з Гази в бік Ізраїлю. Потрібна негайна деескалація цієї небезпечної ситуації для того, щоб гарантувати захист життя цивільним громадянам", - йдеться в заяві.

Як ізраїльтяни, так і палестинці "мають право жити в мирі, безпеці та гідності", зазначається в документі.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль закрив всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл.

РБК-Україна писало, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по 70 об'єктах бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл, а також знищила один підземний тунель, проритий терористами "Ісламського джихаду".

В даний час Армія оборони Ізраїлю проводить операцію в секторі Газа проти контролюючого цю територію руху ХАМАС. Військові використовують, зокрема, танки і ударні вертольоти.