ЄС закликав до припинення військових дій в Ідлібі

Європейський союз закликав учасників військового конфлікту у сирійському Ідлібі до припинення воєнних дій у регіоні. Про це йдеться в декларації Ради Євросоюзу.

В ЄС закликали сторони конфлікту дотримуватися свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом та міжнародним прав людини і надати безперешкодний і прямий гуманітарний доступ всім нужденним.

"ЄС знову найрішучішим чином повторює свої заклики до всіх сторін встановити стійке припинення вогню, гарантувати захист цивільного населення й повністю виконати свої зобов'язання згідно з Сочинським меморандумом від 17 вересня 2018 року", - йдеться в заяві Євросоюзу.

Також ЄС пропонує передати в Міжнародний кримінальний суд матеріали щодо ситуації в Сирії.

Нагадаємо, 20 лютого турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Раніше президент Сирії Башар Асад не планує припиняти настання на провінцію Ідліб, поки не буде досягнута повна перемога.