ЕС приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро из-за Орбана, - Politico

Как отмечает издание, ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эти деньги не подлежат сомнению. Будапешт против нового пакета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается представить свой инструментарий для увеличения расходов ЕС на оборону сегодня утром.

Однако новый пакет военного финансирования, предложенный главой внешнеполитического ведомства Каей Каллас, исключен из последнего проекта выводов Совета ЕС.

По данным издания, Венгрия возьмет на себя вину за заморозку пакета помощи Киеву на 20 млрд евро. Будапешт, возможно, поддерживает усиление обороны ЕС, но он категорически против пакета помощи Украине.

Возражения Венгрии против гарантий безопасности и новой помощи имели место и до того, как Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс объединились против Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Председатель Евросовета Антониу Кошта, по-видимому, признал поражение в своей кампании по привлечению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи. "Я отмечаю, что существуют расхождения на пути к достижению мира и, в частности, подход "мир через силу", - написал Кошта Орбану 3 марта. В то же время Кошта отметил "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

Орбан и Роберт Фицо из Словакии публично высказали свои возражения. Однако дипломаты за кулисами говорят, что другие столицы, включая Париж, так же рады видеть, как медленно продвигается пакет финансирования, пишет Politico.

Фон дер Ляйен, скорее всего, предложит более креативные способы заставить неохотно поддерживающие ее страны-члены поддержать Украину. По словам дипломата, одним из вариантов было бы требование, чтобы 20 процентов новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на помощь Киеву.