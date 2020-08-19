ЄС не визнає результати виборів у Білорусі

Вибори у Білорусі відбулися 9 серпня
Європейський союз не визнає результати виборів у Білорусі. Голосування має пройти повторно, а минуле не може вважатися демократичним.
Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.
Крім того, Брюссель закликає Мінськ знайти мирний вихід з кризи.
Шарль Мішель також підкреслив, що Євросоюз підтримує пропозицію ОБСЄ щодо діалогу між владою і опозицією.
Нагадаємо, вибори президента пройшли в Білорусі 9 серпня. За підсумками голосування переміг діючий президент Олександр Лукашенко. Він набрав 80,1% голосів виборців, обійшовши Світлану Тихановську. Та, в свою чергу, отримала лише 10,1% голосів.
Раніше повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні.
Крім того, в Канаді не визнають підсумки президентських виборів в Білорусі і закликають провести нові.