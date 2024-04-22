ЕС примет эстафету поддержки Украины после масштабной помощи от США, - Bloomberg

Одобрение Палатой представителей Конгресса США помощи в размере более 60 млрд долларов дает спасательный круг Украины. В Европе готовятся внести свой вклад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Для Европы, которая оказала помощь в размере 150 млрд евро, следующим шагом будут удовлетворение требований по усилению противовоздушной защиты и выработке решений по использованию замороженных российских активов.

Европа "близка к политическому соглашению" об использовании сборов на непредвиденные доходы от этих активов, первый сбор будет сделан 1 июля, сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Встреча министров

Министры иностранных дел стран блока обсудят Украину на встрече 22 апреля. К министрам присоединятся их коллеги из министерств обороны на переговорах, а также министры иностранных дел и обороны Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель и глава НАТО Йенс Столтенберг призывают европейские страны активизировать усилия по поставке оружия Украине, особенно средств противовоздушной обороны.

После видеоконференции министров обороны стран НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 апреля Столтенберг заявил, что ожидает подобных заявлений в ближайшее время.

"НАТО наметила существующие возможности альянса, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Помимо Patriot союзники могут предоставить и другое оружие, в том числе SAMP/T", - сказал он.

На данный момент Германия является единственным членом ЕС, заявившим, что отправит дополнительную систему Patriot в ответ на последние призывы Украины.