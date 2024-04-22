ua en ru
Пн, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС примет эстафету поддержки Украины после масштабной помощи от США, - Bloomberg

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 09:53
UA EN RU
ЕС примет эстафету поддержки Украины после масштабной помощи от США, - Bloomberg Фото: ЕС окажет помощь Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Одобрение Палатой представителей Конгресса США помощи в размере более 60 млрд долларов дает спасательный круг Украины. В Европе готовятся внести свой вклад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Для Европы, которая оказала помощь в размере 150 млрд евро, следующим шагом будут удовлетворение требований по усилению противовоздушной защиты и выработке решений по использованию замороженных российских активов.

Европа "близка к политическому соглашению" об использовании сборов на непредвиденные доходы от этих активов, первый сбор будет сделан 1 июля, сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Встреча министров

Министры иностранных дел стран блока обсудят Украину на встрече 22 апреля. К министрам присоединятся их коллеги из министерств обороны на переговорах, а также министры иностранных дел и обороны Украины.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель и глава НАТО Йенс Столтенберг призывают европейские страны активизировать усилия по поставке оружия Украине, особенно средств противовоздушной обороны.

После видеоконференции министров обороны стран НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 апреля Столтенберг заявил, что ожидает подобных заявлений в ближайшее время.

"НАТО наметила существующие возможности альянса, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Помимо Patriot союзники могут предоставить и другое оружие, в том числе SAMP/T", - сказал он.

На данный момент Германия является единственным членом ЕС, заявившим, что отправит дополнительную систему Patriot в ответ на последние призывы Украины.

Помощь США

Напомним, 20 апреля Палата представителей США одобрила выделение более 60 млрд долларов Украине. Во вторник, 23 апреля, этот вопрос рассмотрит Сенат, а затем одобренный законопроект подпишет президент США Джо Байден. В Белом доме уже пообещали, что новый пакет помощи Украине будет выделен в кратчайшие сроки

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, у Украины есть шанс перехватить инициативу в войне с Россией, но для этого США должны предоставить украинским военным необходимое оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Евросоюз
NEWS
Буданов: Украину ждет тяжелая ситуация в ближайшее время, но "армагеддона" не будет
Буданов: Украину ждет тяжелая ситуация в ближайшее время, но "армагеддона" не будет
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил