ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю, - Bloomberg

Європейський союз 24 травня може запровадити новий пакет санкцій проти влади Білорусі. Після затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича в аеропорту Мінська ЄС може призупинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Про це з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg .

"Потенційні заходи можуть включати призупинення польотів над Білоруссю, заборону національній авіакомпанії країни здійснювати посадку в аеропортах ЄС та блокування наземного транзиту до ЄС з Білорусі, повідомляє особа, знайома з підготовкою до саміту", - пише видання.

Лідери країн в ЄС сьогодні мають зібратися в Брюсселі, аби розглянути подальші санкції проти адміністрації президента Олександра Лукашенко після інциденту в аеропорту Мінська.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.

Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.

Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.

NEXTA зазначає, що перед вильотом журналіст помітив за собою стеження.

Як реагують на ситуацію світові лідери - читайте в матеріалі РБК-Україна.