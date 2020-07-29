ЄС схвалив пакет санкцій проти Китаю

Рада Європейського Союзу ухвалила пакет санкцій у відповідь на прийнятий Китаєм закон про національну безпеку Гонконгу. Тепер будуть враховувати наслідки цього закону при розгляді питань притулку, міграції, віз і політики проживання.

Про це йдеться в прес-релізі відомства.

Також вводяться обмеження до Китаю на експорт обладнання і технологій, які можуть використовуватися в Гонконзі для репресій, перехоплення внутрішніх комунікацій або кіберспостереження.

Розглядаються можливості розширення фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість повної заборони на в'їзд в США членів Комуністичної партії Китаю, а також членів їх сімей згідно із законом "Про автономію Гонконгу".

У свою чергу, Китай ввів санкції проти посадових осіб та організацій Сполучених Штатів.