ЄС прийме рішення про вступ Албанії та Північної Македонії 15 жовтня

Європейський союз розпочинає офіційні переговори про вступ Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно проекту комюніке для зустрічі міністрів ЄС, 15 жовтня має відбутися зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій має бути винесене позитивне рішення.

"На тлі прогресу, досягнутого в реформах, на зустрічі міністрів ЄС в Люксембурзі буде ухвалено рішення почати переговори про вступ з урядами Тирани і Скоп'є", - зазначається у документі.

Як повідомляється, раніше не було досягнуто домовленості щодо вступу цих країн до євроспільноти, оскільки Франція, Німеччина, Нідерланди та Данія висловили спротив. Уряди західних країн Євросоюзу висловили своє невдоволення тим, що деякі східні країни, які приєдналися до ЄС після 2004 року, не змогли забезпечити верховенство закону та боротьбу з корупцією.

Однак, незважаючи на те, що переговори з деякими країнами про вступ до ЄС тривають роками, початок процесу перемовин є перемогою уряду Північної Македонії.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у червні Рада Європи відклала переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу.

А вже у вересні міністр Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай заявляв, що Албанія розпочне переговори про вступ у Європейський союз у жовтні. За його словами, Албанія отримала попереднє підтвердження від Європейської комісії.