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Клімкін відвідає з робочим візитом Брюссель

Новини » Політика    12.05.2019 - 12:50
Клімкін відвідає з робочим візитом Брюссель
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр візьме участь у заходах з нагоди десятої річниці Східного партнерства

Міністр закордонних справ України Павло 13-14 травня відвідає Брюссель (Бельгія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як наголошується, 13-14 травня 2019 міністр закордонних справ України Павло Клімкін буде перебувати з робочим візитом у Брюсселі для участі у низці заходів з нагоди десятої річниці заснування зовнішньополітичної ініціативи ЄС Східне партнерство.

13 травня Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та країн-учасниць Східного партнерства під головуванням представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Могеріні.

"Крім того, заходи до десятої річниці Східного партнерства (СП) будуть включати в себе конференцію високого рівня за участю глав держав і урядів, вечеря від імені президента Європейської Ради Дональда Туска для лідерів країн СП, а також зустріч міністрів закордонних справ країн СП з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку на запрошення Комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнеса Хана", - йдеться в повідомленні

Раніше РБК-Україна писало, що Він відвідає наступного тижня офіційним візитом Кенію.

"21-23 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає з офіційним візитом Республіку Кенія. Візит Павла Клімкіна до Кенії стане першим в історії двосторонніх відносин візитом глави зовнішньополітичного відомства в цю країну", - відзначили в МЗС.

Україна вимагає негайного звільнення трьох кораблів та їх екіпажів МЗС очікує на рішення Трибуналу по українським морякам за кілька тижнів
Новини України МЗСПавло КлімкінБрюссельВосточное парнерство
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