ЕС пригрозил санкциями против "Северного потока-2", если Россия не прекратит огонь
Еврокомиссия предупредила, что в случае отказа России прекратить огонь после 12 мая, ЕС может ввести санкции против консорциума, который управляет газопроводом "Северный поток-2".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какие последствия для России может иметь отказ от прекращения огня после 12 мая, спикер ЕК рассказала о дополнительных санкциях против РФ.
По словам Пиньо, Москва может ожидать ограничения против консорциума "Северный поток-2", если не хочет соглашаться на перемирие.
"Я могу привести один вариант, о котором заявила сама президент фон дер Ляйен в субботу во время видеоконференции с "коалицией решительных", к которой она присоединилась онлайн. Она заявила о возможности введения санкций против консорциума "Северный поток-2". Это один из вариантов", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Пиньо добавила, что "введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме "Северного потока", является четким сигналом для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в него.
Ультиматум для России
Напомним, в Киеве 10 мая состоялась встреча "коалиции решительных". По ее итогам Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
Тогда же лидеры Европы предупредили Москву, что в случае отказа Россию ждут новые санкции.
Россия сегодня фактически отвергла это предложение, заявив, что готова только к переговорам с Украиной без каких-либо условий.
В то же время в Германии сегодня подчеркнули, что у России есть время до конца дня, чтобы согласится на перемирие с Украиной на 30 дней, иначе Европа начнет готовить новые санкции против РФ.
Эту же позицию подтвердил французский президент Эмануэль Макрон. Он заявил: "Либо Россия, господин Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести еще больше санкций".
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