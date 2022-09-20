ЕС пригрозил России санкциями в ответ на объявление псевдореферендумов

Он отметил, что объявление о проведении псевдореферендумов - это попытка России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленная на силовую смену границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", - сказал он.

Боррель добавил, что незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя считать свободным волеизъявлением людей, проживающих в захваченных регионах под постоянной российской военной угрозой и запугиванием.

Он заверил, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает РФ немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.