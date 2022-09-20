RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС пригрозил России санкциями в ответ на объявление псевдореферендумов

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз пригрозил введением санкций против России в ответ на объявление "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Страны-члены ЕС не будут признавать их результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

Он отметил, что объявление о проведении псевдореферендумов - это попытка России легитимизировать свой незаконный военный контроль, направленная на силовую смену границ Украины, что является явным нарушением Устава ООН и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает эти запланированные незаконные "референдумы", которые противоречат законной и демократически избранной украинской власти, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и являются грубым нарушением международного права. Результаты таких действий будут недействительны и не будут признаны ЕС и его государствами-членами", - сказал он.

Боррель добавил, что незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах нельзя считать свободным волеизъявлением людей, проживающих в захваченных регионах под постоянной российской военной угрозой и запугиванием.

Он заверил, что Россия, ее политическое руководство и все причастные к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России.

ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает РФ немедленно, полностью и безусловно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Отметим, что Украина призвала международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения провести "референдумы".

В Европарламенте заявили, что никакие "референдумы" не изменят позицию Европы по отношению к Украине.

А НАТО юудет считать нелегитимными псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзРеферендум