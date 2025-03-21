В ЕС придумали, как решить газовый спор между Словакией и Украиной, - Politico

Европейский Союз обсуждает новый план для решения газового спора между Словакией и Украиной. Он предусматривает использование украинских подземных газовых хранилищ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Два чиновника, знакомые с ходом переговоров, отметили, что предложение должно смягчить жалобы Словакии из-за потери энергетических поступлений от прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия получала до 500 млн евро ежегодно за транзит газа.

Сообщается, что предложение было впервые обсуждено еврокомиссарами во время визита в Киев в прошлом месяце. Сейчас Европейская комиссия обдумывает план, который может помочь восстановить потоки в Словакию.

По словам чиновников, вместо российского газа Украина может увеличить импорт газа из Греции и Турции и будет хранить до 10 млрд кубометров газа в своих хранилищах. Эти потоки затем проходили бы через словацкие трубопроводы в, например, Венгрию зимой, когда поставки являются низкими.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что это снова сделает Словакию транзитной страной, но будет соблюден план REPowerEU, в рамках которого ЕС должен отказаться от российских ресурсов до 2027 года.