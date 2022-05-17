ЄС наближається до межі введення санкцій проти Росії, - Euractiv

Європейський союз дуже близький до того, щоб досягти своїх меж у веденні санкцій проти Росії. Сьомий пакет санкцій буде дуже складним.

"Сьомий пакет санкцій проти Москви буде надзвичайно складним. Ми дуже близькі до досягнення наших меж. Що буде містити 7-й пакет? Якщо з російською нафтою сталася така плутанина, уявіть, що буде з пропозицією заборонити газ", - заявило дипломатичне джерело в ЄС.

Він пояснив, що на засіданні міністрів закордонних справ ЄС, попри триваючий прогрес у переговорах з Угорщиною про зняття її вето на пропозицію Європи про ембарго на російську нафту, атмосфера говорить про те, що "ми навіть зробили крок назад".

"Угорщина робить все, щоб отримати гарантії по суті, щоб отримати гроші з фонду відновлення і навіть більше, ніж це", - сказав дипломат.