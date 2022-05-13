ЄС попереджає про недоліки в європейських арміях на тлі війни в Україні, - ЗМІ

Європейська комісія провела інвентаризацію недоліків інвестицій в оборону. У висновку йдеться про серйозні проблеми на тлі військових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Відзначається, що Єврокомісія, перевіривши військові витрати, заявила про "жалюгідне становище уразливості, особливо в разі відкритої війни".
Зокрема, до списку "слабких сторін" оборони європейських держав внесли протиповітряну оборону міст та об'єктів інфраструктури, а також недостатню кількість озброєння.
Брюссель закликав країни-члени ЄС збільшити оборонні бюджети та інвестиції в армію.Єврокомісія заявила, що візьме на себе координацію переозброєння.
Раніше ми повідомляли, що Британія шукає по всьому світу запаси радянської техніки. Її викуплять і передадуть Україні.
Також нагадаємо, що Сенат США не зміг оперативно прийняти законопроект про військову допомогу Україні в розмірі 40 млрд доларів. Сенатора Ренд Пол в останню хвилину вніс поправки.
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