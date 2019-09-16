ЄС попередив про загрозу на Близькому Сході після атаки на саудівські нафтові об'єкти

Фото: Федеріка Могерини (gettyimages)

Європейський союз при цьому закликає проявити максимальну стриманість

Атака дронов на два об'єкти нафтової компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії представляє "реальну загрозу регіональній безпеці". Про це йдеться в заяві представника у закордонних справах ЄС Федеріки Могеріні.

За словами Могеріні, "важливо чітко встановити факти" і визначити відповідальність за напад. Європейський союз при цьому закликає проявити максимальну стриманість і не допустити загострення ситуації.

"У той час як напруженість в регіоні наростає, ця атака підриває поточну роботу по деескалації та діалогу", - наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.

У суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco сталась в результаті атаки дронів.