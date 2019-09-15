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Іран попередив США про дальність ракет після звинувачень в атаці на саудівський НПЗ

Новини » Політика    15.09.2019 - 18:11
Іран попередив США про дальність ракет після звинувачень в атаці на саудівський НПЗ
Фото: пожежа на НПЗ у Саудівській Аравії (twitter.com)

Військові США в радіусі 2 тис. км від території Ірану знаходяться в зоні досяжності іранських ракет, заявили в КВІР

Командувач військово-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що всі військові бази США і судна, розташовані в радіусі 2 тис. км від території Ірану, знаходяться в зоні досяжності іранських ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

"Кожен повинен знати, що всі американські бази та їх судна, що знаходяться на відстані до 2 тис. км, знаходяться в зоні досяжності наших ракет", - заявив Хаджізаде.

Він додав, що країна постійно готується до повномасштабної війни". Крім того, за словами генерала, після того як Іран збив американський безпілотник над Перською затокою, іранські ракети були націлені на бази США аль-Удейд (Катар), аз-Зафра (ОАЕ) і один американський корабель в Оманській затоці.

"Ми вдарили по цим цілям у випадку реакції з боку США", - заявив Хаджізаде.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив влада Ірану в "безпрецедентної атаки" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.

У суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco стався в результаті атаки дронів.

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