У ЄС попередили владу Венесуели від посягання на безпеку Гуайдо

ЄС пригрозив засудженням міжнародного співтовариства у разі посягання на свободу Гуайдо

В ЕС предостерегли власти Венесуэлы от посягательства на свободу и безопасность лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини, размещенном на сайте Европейского совета.

В противном случае, по словам Могерини, будет очередная негативная реакция международного сообщества.

"В этом отношении любая мера, которая может поставить под угрозу свободу, безопасность или личную неприкосновенность Хуана Гуайдо, будет представлять собой серьезную эскалацию напряженности и встретит решительное осуждение международного сообщества", - говорится в заявлении.

Могерини отметила, что члены Национального собрания пользуются конституционным иммунитетом, который необходимо уважать в полной мере.

"Европейский союз будет продолжать внимательно следить за событиями в сотрудничестве с членами Международной контактной группы и своими региональными и международными партнерами", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Соединенные Штаты Америки и международное сообщество рассмотреть "все варианты" для борьбы с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.