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США в Радбезі ООН закликали добиватися звільнення Мадуро

Новини » Політика    27.02.2019 - 02:58
США в Радбезі ООН закликали добиватися звільнення Мадуро
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Спецпредставник США по Венесуелі також закликав вирішити гуманітарна криза в країні

Спецпредставник Сполучених Штатів Венесуелі Елліот Абрамс закликав Раду безпеки ООН посилити тиск на Ніколаса Мадуро для його відмови від посади президента Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Виступаючи в раді безпеки ООН у вівторок, 26 лютого, Абрамс закликав інші країни приєднатися до санкцій, введених Вашингтоном проти осіб з уряду Ніколаса Мадуро.

"Венесуельці потребують нашої солідарності і допомоги, щоб мати можливість превалювати перед безжальним і насильницьким режимом", - зазначив він.

Абрамс також наполіг на тому, щоб ООН не надавала допомогу населенню через уряд, оскільки "клептократія Мадуро вкраде частину і привласнить іншу, щоб посилити контроль над владою".

Він також виступив проти діалогів між опозицією та урядом, до яких закликав Генеральнй секретар ООН Антоніо Гутерріш.

"Запитайте Хорхе Рамоса з Univisión про цінність діалогу з Ніколасом Мадуро", - сказав Абрамс, маючи на увазі знімальну групу, яка була затримана під час інтерв'ю з венесуельським лідером і потім депортована.

Нагадаємо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели. Санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро
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