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ЄС надав українським прикордонникам засоби захисту

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Прикордонники отримали першу частину пакету допомоги

Консультативна місія Європейського союзу в Україні надала українським прикордонникам засоби індивідуального захисту в рамках допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними відомства, сьогодні прикордонники отримали першу частину пакету підтримки від Євросоюзу, а саме захисні рукавички та дезінфікуючі засоби.

"Під час охорони державного кордону та, зокрема, при здійсненні процедур оформлення осіб, які перетинають кордон, прикордонники постійно контактують з громадянами, що підвищує ризик зараження коронавірусом. Тому, наразі така допомога вкрай необхідна охоронцям кордону", - наголосили у ДПСУ.

Зазначається, що отримані від Євросоюзу захисні засоби будуть розподілені між прикордонниками, які частіше контактують з іншими людьми, тому частіше повинні використовувати їх у повсякденній діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні прибув ще один літак "Мрія" з медичним вантажем від Китаю. У Офісі президента України повідомили, що літак доставив в Україну понад 320 тисяч захисних костюмів.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній раді сьогодні заслухали звіт Міністерства охорони здоров’я щодо закупівлі захисних костюмів для лікарів. Звіт стосувався додержання законодавства при закупівлі, зокрема обговорювалося можливе завищення ціни.

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