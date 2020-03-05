У ЄС з'являться Кібернетичні сили швидкого реагування

Європейський союз створює Кібернетичні сили ЄС швидкого реагування, до складу яких увійшли представники 6 держав. Ініціатором їхнього створення стала Литва, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони Литви.

Повідомляється, що 6 європейських країн, а саме: Литва, Естонія, Хорватія, Польща, Нідерланди та Румунія, об'єднали зусилля щодо боротьби з кіберзагрозами у створенні спільних міжнародних можливостей швидкого реагування.

"Відтепер міжнародна команда швидкого реагування перебуватиме у режимі очікування на декількох фізичних сайтах і готова негайно відреагувати на кібератаку в разі її виникнення", - йдеться в повідомленні.

Документ юридично дозволяє роботу таких груп у юрисдикціях різних країн, визначає механізм роботи CRRT, правовий статус, ролі і процедури. Створені цивільними і військовими експертами, CRRT приєднаються до нейтралізації і розслідування небезпечних кіберінцидентів практично або, за необхідності, фізично.

З ініціативою створення таких сил Литва виступила в 2017 році, минулого року відбулися перші навчання, а з початку цього року вже несе чергування міжнародна команда з литовців, голландців, поляків і румунів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати виділять Україні 38 млн доларів на кібербезпеку.

Рада національної безпеки і оборони України планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Розробкою змін стратегії займаються фахівці з профільних державних структур, так і представники приватного сектору.

Крім того, в кінці січня Україна і Японія провели консультації з кібербезпеки та обговорили двостороннє співробітництво в цій сфері.Тоді сторони домовилися про взаємодію компетентних органів двох держав з побудови відкритого, операційно-сумісний, надійного і безпечного кіберпростору.