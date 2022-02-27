ЄС поставить Україні бойові літаки, - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз поставить бойові літаки України. Він додав, що глави МЗС спілки погодили допомогу Києву на суму 450 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресконференцію Бореля за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС.
"Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн. євро", - сказав Боррель.
За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн. євро на нелетальну зброю, паливо та захисні засоби.
"Ми збираємося постачати Україні летальні озброєння та навіть бойові літаки", - уточнив голова дипломатії ЄС.
Нагадаємо, 24 лютого Путін 24 оголосив війну Україні і ввів на територію країни російські війська.
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