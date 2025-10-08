ЕС усиливает давление на Бельгию относительно разрешения на использование замороженных росактивов, - FT
На Бельгию все сильнее давит ЕС, чтобы она позволила использование замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного займа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, около 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, были заморожены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.
Сначала многие западные страны, в частности США, Германия и Бельгия, воздерживались от использования замороженных российских средств из-за опасений юридических и финансовых последствий. Однако в последние недели позиция Европы изменилась.
По данным издания, администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа призвала союзников по G7 конфисковать или иным образом использовать ключевые активы России для финансирования обороны Украины.
После этого немецкий канцлер Фридрих Мерц в статье для FT отметил, что 140 млрд евро из этих средств должны быть направлены в качестве кредита на вооружение Украины. Европейская комиссия с тех пор обнародовала возможную структуру такого "репарационного кредита".
Замороженные активы РФ
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели ряд жестких санкций против РФ. В частности - замораживание российских активов за рубежом.
Как оценили в МВФ, объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине так называемого "репарационного займа". Кредит предполагается возвращать только после получения Украиной компенсации от России.
Также мы писали, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно выразил сомнения относительно использования замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.