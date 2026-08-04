ЕС ужесточил правила защиты для украинских мужчин

Соответствующее решение Совета ЕС опубликовали сегодня, 4 августа, и оно вступает в силу со следующего дня.

Для всех заявлений, поданных с 5 августа, временная защита не будет предоставляться мужчинам, которые не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей в Украине. Для этого заявители должны предоставить подтверждение через приложение "Резерв+".

Требование касается нескольких категорий:

первичного получения временной защиты;

повторное оформление статуса;

оформление защиты в целях совместного проживания семьи.

"Наше правительство давно выступает за усиление условий предоставления временной защиты, и я ценю, что нам удалось достичь согласия между государствами-членами. Это решение сократит количество вновь прибывших на десятки процентов. Благодаря этому также уменьшится нагрузка на наши возможности, а также на чешскую систему здравоохранения и социальную систему", - отметил чешский министр внутренних дел Любомир Метнар.

Новые правила не распространяются на мужчин, уже имеющих действующую временную защиту. Также военный документ не потребует во время обычной процедуры продления уже имеющегося статуса.

Продление защиты до 2028 года

Совет ЕС также официально продлил срок действия временной защиты для граждан Украины еще на один год - до 31 марта 2028 года.

В Чехии переоформление документов будет происходить по привычной схеме: сначала онлайн-регистрация, а затем личный визит в МВД для вклеивания визовой наклейки.

Следует отметить, что статус временной защиты дает украинским беженцам право на легальное проживание, трудоустройство, медицинскую помощь и социальную защиту в странах Европейского Союза.