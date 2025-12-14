ЕС усилит меры против "очень опасных" посылок из Китая

По его словам, блок недостаточно защищает своих граждан от растущего потока небезопасных товаров, которые поставляются напрямую из Китая в дома покупателей.

"Меня очень беспокоит объем небезопасной продукции, поступающей в Европейский Союз. Я считаю, что мы обязаны лучше защищать граждан ЕС, а также обязаны перед европейским бизнесом обеспечить равные условия конкуренции", - сказал Макграт.

Он рассказал, что национальные органы ежегодно обнаруживают продукцию, которая "очень опасна, имеет серьезные последствия для жизни людей" и может "даже привести к гибели".

Сотрудники Таможни и правоохранительных органов были перегружены, и, как признал Макграт, остановить удалось лишь "незначительную часть небезопасной продукции, поступающий в Европейский Союз. Комиссар считает, что этого недостаточно.

По его словам, в 2024 году в ЕС поступило около 4,6 млрд посылок низкой стоимости, и это число удваивается каждые два года. Как говорит комиссар, около 90% из них поступает из Китая.

FT пишет, что план Макграта предусматривает передачу Еврокомиссии полномочий по расследованию наиболее серьезных трансграничных дел, чтобы снизить нагрузку на недофинансируемые национальные органы власти.

Также он предложит обновить правила защиты прав потребителей и надзора за рынком.

"Нынешняя система не соответствует своему назначению", - сказал комиссар.

Макграт сообщил, что когда опасные товары обнаруживались, то очень части, благодаря потребительским организациям, платформам обычно удавались безнаказанно снять их с продажи.

"Я думаю, что необходимы более сильные меры сдерживания", - резюмировал Макграт.

Financial Times отмечает, что среди наиболее часто типичных опасных товаров - косметика и игрушки.

Согласно техническим правилам ЕС, торговые площадки классифицируются как платформы, а не как розничные продавцы. Поэтому они не несут ответственности за товары, приобретенные через их сайты, которые поступают напрямую от розничных продавцов, обычно за пределами ЕС.

В то же время, платформы обязаны сотрудничать с властями и изымать из продажи проблемную продукцию после ее выявления.