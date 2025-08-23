Почты ЕС прекратии отправлять в США одну категорию посылок: при чем здесь Трамп

Отмечается, что президент США Дональд Трамп еще в июле подписал указ, который с 29 августа отменяет "de minimis" - давнее освобождение от уплаты налогов на импорт товаров низкой стоимости.

После этого национальные почтовые службы Франции, Испании, Германии, Бельгии и Великобритании заявили о временной приостановке услуг предоставления доставки в Соединенные Штаты, объяснив это подготовкой к новым тарифам.

При этом приостановление, уверяют почтовики, не повлияет на письма и посылки стоимостью менее 100 долларов. Решение об этом начнет действовать с 25 августа и продлится до момента, когда почтовые службы не найдут решения проблемы с пошлинами.

"Приостановление будет действовать в течение времени, строго необходимого для принятия необходимых оперативных мер для выполнения новых обязательств Соединенных Штатов", - официально сообщила испанская национальная почтовая служба Correos.

В британской Королевской почте заявили, что перебои, возможно, продлятся только несколько дней, после чего будет "запущена новая система" почтовых отправлений в США. А ряд почтовых служб обвинили Вашингтон в том, что они вынуждены прекратить отправку в США - американцы не предоставили достаточно времени для подготовки.

"Несмотря на обсуждение с таможенными службами США, почтовым операторам не было предоставлено времени для самоорганизации и обеспечения необходимых ИТ-разработок для соблюдения новых установленных правил", - сказано в официальном сообщении французской почтовой службы.