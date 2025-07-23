ЕС предупредил Украину: помощь и вступление зависят от независимости НАБУ и САП

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, отвечающий в Брюсселе за финансовую поддержку Украины, подчеркнул, что дальнейшее финансирование Киева и продвижение страны к членству в ЕС напрямую зависят от независимости антикоррупционных органов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в комментарии изданию Financial Times.
По его словам, НАБУ и САП "имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".
"Наша текущая финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических правительств. То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", - добавил еврокомиссар.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно меняет баланс полномочий между антикоррупционными структурами. Документ существенно усиливает влияние Генеральной прокуратуры на дела, которые ранее находились исключительно в компетенции НАБУ и САП.
Отныне генпрокурор будет иметь доступ ко всем материалам уголовных производств НАБУ, сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.
Также новые нормы лишают руководителя САП права входить в состав группы прокуроров, что фактически ограничивает его участие в расследованиях.
Перед рассмотрением законопроекта антикоррупционные органы призвали депутатов воздержаться от его поддержки. На фоне этих событий в Киеве и нескольких других городах прошли акции протеста. Несмотря на это, вечером, 23 июля, президент Владимир Зеленский подписал документ.
Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.
Также подробнее ознакомиться о том, что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы можно в отдельном материале РБК-Украина.
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