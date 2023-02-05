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ЕС предупредил Грузию о санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией

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Воскресенье 05 февраля 2023 18:55
ЕС предупредил Грузию о санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией Фото: представитель службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией. Иначе Тбилиси грозят ввести вторичные санкции ЕС.

Об этом заявил представитель службы внешних связей Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Netgazet.

"Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации… Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции", - заявил он.

При этом Стано добавил, что санкционный режим Евросоюза допускает возможность введения вторичных санкций против участвующих или поддерживающих схемы по обхождению европейских санкций против России.

Он также напомнил, что из-за действующих санкций России сложно обновлять парк самолетов, поэтому их эксплуатация становится опасной.

Напомним, ранее глава грузинской провластной партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения с РФ. В частности, после того, как глава МИД РФ Сергей Лаврова похвалил правительство Грузии из-за неприсоединения к санкциям против РФ, а затем заявил, что Москва может в скором времени восстановить прямое авиасообщение с Тбилиси.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения между РФ и Грузией.

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