ЕС пообещал привлечь к ответственности руководство РФ за атаки на Киев и Днепр

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь в Киеве на рассвете Дня Киева. Руководство и виновные будут привлечены к ответственности", - заявила она.

При этом представительница ЕС добавила, что Брюссель по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

Ночная атака дронов на Киев

Ночью 28 мая оккупанты атаковали Украину самым большим количеством дронов с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы ПВО сбили 52 из 54 дронов.

При этом в столичном районе военные уничтожили более 40 дронов. В Киеве в четырех разных районах упали обломки беспилотников, в результате чего в Голосеевском районе начался пожар, а в Печерском районе были разрушения. Один человек погиб, еще два - получили ранения.

Атака на Днепр

26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре. На месте происшествия возник пожар, повреждения также получили соседние здания и автомобили.

Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.