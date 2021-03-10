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ЄС отримає додатково 4 мільйони доз COVID-вакцини Pfizer в березні

Автор: Роман Тверденко

Євросоюзу в березні отримає додатково 4 мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Це дозволить прискорити вакцинацію.

Про це повідомляє Reuters.

Доставити в країни ЄС додаткові дози в цьому місяці дозволить збільшення ефективності і розширення виробництва.

У Євросоюзу і Pfizer угоду на поставку 500 мільйонів доз вакцини в цьому році, а також можливість купівлі ще 100 мільйонів доз. У першому кварталі Pfizer не виконує обумовлені обсяги поставок в ЄС. Розробник запевняє, що поки планує виконати зобов'язання за обсягом доставлених доз у другому кварталі року.

У лютому обсяги поставок вакцини в країни Євросоюзу збільшилися до 5 мільйонів доз на тиждень.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія зараз працює над юридичною пропозицією, що стосуються цифрових "зелених" сертифікатів вакцинації від коронавіруса. Однак можливість подорожей поки не обговорюють.

Також в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Докладніше про те, чи зможуть українці подорожувати по ковид-паспортами, читайте на РБК-Україна.

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Новини України Евросоюзвакцина від коронавірусу
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