ЄС отримає додатково 4 мільйони доз COVID-вакцини Pfizer в березні

Євросоюзу в березні отримає додатково 4 мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer. Це дозволить прискорити вакцинацію.

Доставити в країни ЄС додаткові дози в цьому місяці дозволить збільшення ефективності і розширення виробництва.

У Євросоюзу і Pfizer угоду на поставку 500 мільйонів доз вакцини в цьому році, а також можливість купівлі ще 100 мільйонів доз. У першому кварталі Pfizer не виконує обумовлені обсяги поставок в ЄС. Розробник запевняє, що поки планує виконати зобов'язання за обсягом доставлених доз у другому кварталі року.

У лютому обсяги поставок вакцини в країни Євросоюзу збільшилися до 5 мільйонів доз на тиждень.