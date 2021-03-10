ЕС получит дополнительно 4 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer в марте

Евросоюз в марте получит дополнительно 4 миллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer. Это позволит немного ускорить вакцинацию.

Доставить в страны ЕС дополнительные дозы в этом месяце позволит увеличение эффективности и расширение производства.

У Евросоюза и Pfizer соглашение на поставку 500 миллионов доз вакцины в этом году, а также возможность покупки еще 100 миллионов доз. В первом квартале Pfizer не выполняет оговоренные объемы поставок в ЕС. Разработчик уверяет, что пока планирует выполнить обязательства по объему доставленных доз во втором квартале года.

В феврале объемы поставок вакцины в страны Евросоюза увеличились до 5 миллионов доз в неделю.