ЕС пока не готов назначить спецпосланника для переговоров по Украине, - СМИ

Как отмечает издание, лидеры стран Евросоюза вряд ли в ближайшие дни договорятся о назначении единого специального представителя для переговоров по прекращению войны России против Украины.

Официальный представитель ЕС на брифинге заявил, что сомневается в принятии такого решения на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, который состоится в пятницу, 13 ноября.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта даст лидерам возможность высказаться по поводу роли Европы в переговорах с учетом итогов встреч в Абу-Даби.

Консультации по возможному назначению спецпредставителя продолжались еще с начала 2025 года, однако согласия достичь до сих пор не удалось.

В июне 2026 г. лидеры подтвердили, что в вопросах компетенции Евросоюза его представляют соответствующие институции.

В трехсторонних переговорах представители ЕС и европейских стран пока не участвовали.

Однако в ЕС предполагают, что со временем европейцам придется напрямую общаться с российской стороной для решения отдельных вопросов.

Консультации по ситуации в Украине состоялись 10-11 ноября в Абу-Даби с участием представителей Еврокомиссии, Европейского совета, нескольких европейских стран, Великобритании, НАТО и США.