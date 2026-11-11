ЕС пока не готов назначить спецпосланника для переговоров по Украине, - СМИ

Евросоюз вряд ли примет решение о назначении единого спецпосланника для переговоров по прекращению войны в Украине на ближайшем саммите в Дублине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, лидеры стран Евросоюза вряд ли в ближайшие дни договорятся о назначении единого специального представителя для переговоров по прекращению войны России против Украины.
Официальный представитель ЕС на брифинге заявил, что сомневается в принятии такого решения на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, который состоится в пятницу, 13 ноября.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта даст лидерам возможность высказаться по поводу роли Европы в переговорах с учетом итогов встреч в Абу-Даби.
Консультации по возможному назначению спецпредставителя продолжались еще с начала 2025 года, однако согласия достичь до сих пор не удалось.
В июне 2026 г. лидеры подтвердили, что в вопросах компетенции Евросоюза его представляют соответствующие институции.
В трехсторонних переговорах представители ЕС и европейских стран пока не участвовали.
Однако в ЕС предполагают, что со временем европейцам придется напрямую общаться с российской стороной для решения отдельных вопросов.
Консультации по ситуации в Украине состоялись 10-11 ноября в Абу-Даби с участием представителей Еврокомиссии, Европейского совета, нескольких европейских стран, Великобритании, НАТО и США.
Напомним, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись двухдневные трехсторонние консультации с участием делегаций Украины, США и России.
По итогам встреч стороны уже озвучили первые результаты, в частности, стало известно о договоренностях о новом масштабном обмене пленными и перспективах продолжения диалога.
После переговоров в ОАЭ американская сторона запланировала дальнейшие контакты для согласования позиций.
В частности, стало известно, что спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Россию, а завтра встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.
Кроме этого, в столице Ирландии в ближайшие дни запланированы более широкие международные встречи.
В четверг, 12 ноября, там состоится девятый саммит Европейского политического сообщества, а в пятницу, 13 ноября - неформальный саммит ЕС, где европейские лидеры обсудят ход мирных переговоров и роль Европы в этом процессе.