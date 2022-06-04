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ЄС поки не розглядає введення ембарго на російський газ, - єврокомісар

Фото: єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія не виключає подальших санкцій проти Росії через війну в Україні, але в даний час не розглядає можливість введення ембарго для російського газу.

Про це заявив єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню La Stampa.

Він вважає, що хоча війна в Україні не буде виграна санкціями, шість пакетів санкцій ЄС здійснить руйнівний вплив на російську економіку і владу.

"Офіційна позиція Єврокомісії полягає в тому, що ніякі санкції не виключені. Але на сьогодні ми не говоримо про газову блокаду. Питання полягає в тому, щоб вдарити по Росії, але так, щоб не завдати занадто великої шкоди нам", - заявив він.

Джентілоні пояснює, що війна має свою ціну.

"Стережіться: ніхто не думав перемогти його санкціями, тому що президент Росії Володимир Путін захоче вийти з нього тільки за допомогою переговорів, які дозволять йому уникнути необхідності говорити, що він зазнав поразки", - підкреслив єврокомісар.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Европа повинна відмовитися від російського газу.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Європейський союз не обговорюватиме ембарго на газ, який, за чутками, міг увійти в сьомий пакет санкцій проти Росії.

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