RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, - журналист

Фото: в ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Белый дым на лимите цены на российскую нефть! 60 долларов США/баррель. (Соглашение - ред.) будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря", - написал он.

По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

При этом сообщалось, что лимиты на российскую нефть будут регулярно пересматриваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАЕвросоюзНафта