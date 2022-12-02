В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов, - журналист

"Белый дым на лимите цены на российскую нефть! 60 долларов США/баррель. (Соглашение - ред.) будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря", - написал он.

По словам Йозвяка, больше всего соглашению способствовала премьер-министр Эстонии Кайа Калас, которой удалось снизить цену до 60 долларов после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

При этом сообщалось, что лимиты на российскую нефть будут регулярно пересматриваться.

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