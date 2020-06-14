В ЄС підписали угоду про закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу

Фото: вакцина проти коронавірусу (ілюстрація freepik)

У Німеччині розраховують, що розробка вакцини може бути завершена до кінця року

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали угоду про закупівлю 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Дози вакцини будуть розділені відповідно до чисельності населення.

Про це повідомляє Welt.

За даними міністерства охорони здоров'я Німеччини, розробка вакцини може бути завершена до кінця року.

Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca. Дози вакцини будуть розділені відносно чисельності населення.

Йде мова про закупівлю вакцини AZD1222, розробленої в Оксфордському університеті, яка нині проходить випробування.

"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидше і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Йенс Шпан.

Нагадаємо, раніше ВООЗ назвала число вакцин, які розробляються у світі проти коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз виділив один мільярд євро на розробку вакцини від коронавірусу.

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Автор: Максим Зайченко